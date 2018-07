VIVA O AQUECIMENTO GLOBAL!

FONTE: http://www.climateshifts.org/

Por que devemos nos esforçar para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas provocadas por ele (mesmo diante de uma probabilidade ínfima de que o problema não exista ou não seja tão grave quanto parece)?

Esse cartoon aí em cima responde tudo, na minha opinião….

Nosso planeta e nossa espécie só têm a ganhar com isso!

Vejamos as soluções necessárias:

— Reduzir a destruição das florestas tropicais. Ótimo!

— Substituir combustíveis fósseis (petróleo e carvão) por fontes de energia renováveis e limpas, como eólica, solar e biocombustíveis, que não só não emitem CO2 (ou muito menos) como uma série de outros poluentes e resíduos tóxicos. Sensacional!

— Melhorar a qualidade de vida nas cidades, com menos poluição, menos trânsito e mais transporte público de qualidade. Espetacular!

— Tornar a agropecuária mais produtiva, com mais alimento produzido em menos espaço. Só se for agora!

— Tornar os processos industriais mais eficientes e reduzir o desperdício de energia de uma forma geral. Já não era sem tempo!

— Acabar com essa paranoia de todo mundo achar que merece um padrão de vida igual ao dos americanos, com um carro gigante na porta de casa e uma garagem entulhada de bugigangas inúteis, alimentada pelo consumismo desenfreado. Chega né!

É uma pena que seja necessário o medo de uma catástrofe global para induzir essas ações, mas enfim … Se a gente conseguir mesmo afastar a ameaça das mudanças climáticas, o aquecimento global pode ter sido a melhor coisa que já aconteceu a esse planeta.

abraços a todos