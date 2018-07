Sustentabilidade no fogão

Panelas sustentáveis, elas existem. A linha Greenware, da marca americana Cuisinart, é um lançamento da loja Spicy (www.spicy.com.br). As peças são livres de petróleo e de PFTE/PFOA, substâncias associadas ao câncer. O antiaderente cerâmico também contribui para a economia de óleo e as alças e os cabos são produzidos com 70% de inox reciclado. Mas tudo isso tem um preço: o conjunto com seis panelas custa R$ 1.198. Mas você também pode comprar a frigideira de 20 cm avulsa por R$ 178. A embalagem também é feita com material reciclado e pintada com tinta de soja.