Aqui se Paga – Peças de decoração sustentável

Estreou nesta quarta-feira no Estadão a coluna de consumo consciente ‘Aqui se paga – Ideias para consumir com responsabilidade’. Mas a gente reservou algumas dicas exclusivas para o blog do Planeta. Conheça o trabalho da designer e ilustradora brasileira Sabrina Arini, do Estúdio Jaya!. Ela usa papelão serigrafado para se divertir. E para criar peças inventivas de decoração sustentável.

As crianças vão querer ficar sentadinhas na Centopeia. R$ 79,90.

Com a Monstroleta, seu filho vai gostar de organizar os brinquedos. R$ 34.

Colecione as edições impressas do Planeta no revisteiro da Jaya!. R$ 40.

Não parece, mas o Puff Arco Mais aguenta até 100 quilos. R$ 234.