Calculadora de carbono made in Brasil

Será lançado nesta quinta-feira (9) o primeiro software brasileiro de gerenciamento de emissões via plataforma web. O produto, chamado de EcoCarbonO, permite administrar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) relacionadas às atividades industriais, comerciais e do setor de serviços.

“A ferramenta foi criada para que as empresas consigam administrar seus projetos de redução de emissões e cobre as etapas de coleta, análise e reporte das emissões corporativas de carbono. Ela pode ser customizada, adequando-se às necessidades de cada cliente. Possibilita, por exemplo, o gerenciamento das emissões por unidade de negócio, por operação, por equipamento, ou mesmo por tipo de gás de efeito estufa”, esclarece Fátima Pinto, da Ecouniverso Projetos Ambientais, co-responsável pelo desenvolvimento do produto, em conjunto com a Winsys.

A grande novidade é a utilização da plataforma web, já que a maioria das calculadoras de emissões hoje existentes é realizada por meio de planilhas do software Excel.

“As empresas brasileiras ainda estão na fase do inventário de emissões. Por isso, criamos uma ferramenta focada nessa etapa. No exterior, já existem similares que, além de permitir o gerenciamento de emissões, administram também parâmetros de sustentabilidade. Isso é mais para frente”, diz Fátima. Ela salienta que o EcoCarbonO possibilita que o cliente tenha uma série histórica de suas emissões. “A empresa também consegue atualizar metodologias, fatores de emissão e afins”, diz ela.