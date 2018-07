Cinemateca homenageia os 50 anos do Parque Indígena do Xingu

Em São Paulo, filmes sobre o parque demarcado pelos irmãos Villas-Bôas, uma referência da diversidade cultural e ambiental. Em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, comparece a audiência com os senadores. O debate sobre o Código Florestal deve ser mais demorado lá que na Câmara. Confira os temas ambientais da semana no Planeta Estadão, com Paulina Chamorro. Clique na imagem para ouvir:

