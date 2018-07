Começa votação, com argumentos pró e contra o código

Acaba de começar formalmente a votação do novo Código Florestal. Quatro deputados serão ouvidos, dois que apoiam o projeto e dois que o rejeitam. A rodada começou com o representante do PV, Alfredo Sirkis, contrário à proposta. Ele criticou o PT por aceitar que a votação ocorra hoje.

Além do projeto em si, haverá votação nominal de duas emendas, a 186 e a 164. Em conjunto, elas permitem que Estados regulamentem quais atividades poderão ser desenvolvidas em Áreas de Proteção Permanente (APPs) já desmatadas.

Veja também:

Saiba mais: a polêmica atualização do Código Florestal do Brasil

Dilma ameaça veto se Código Florestal anistiar desmate