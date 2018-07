Começa votação; PT define apoio ao texto de Aldo

Começa, enfim, a votação do projeto do Código Florestal do relator Aldo Rebelo. O PT definiu que votará a favor do texto de Aldo. Mesmo assim, o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse no plenário que o governo considera inaceitável a aprovação da emenda 164, que transfere para os Estados o poder de definir quais atividades podem ser desenvolvidas em Áreas de Proteção Permanente (APPs) já desmatadas. “Não concordamos que a política ambiental seja feita no âmbito estadual.”

A aprovação ou não da emenda dará a dimensão da derrota do Executivo, que teve de ceder em vários pontos defendidos pelos ruralistas.

Vaccarezza disse que a presidente Dilma Rousseff não admitirá a concessão de anistia a desmatadores e disse que lutará para garantir que as penas dos reincidentes sejam maiores. Nem concorda em abrir mão do poder de centralizar a regularização de milhões de pequenos agricultores que ocupam APPs nas beiras de rios.

Vaccarezza e o líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP), afirmaram que a expectativa de mudanças no projeto foi transferida para o Senado.

