Devolva o óleo de cozinha no shopping…

O shopping D iniciou campanha de coleta e reciclagem de óleo de cozinha e instalou coletores nos pisos térreo e G1 do prédio. O óleo coletado no local é encaminhado à ONG Trevo, que converte o resíduo em matéria-prima para a fabricação de sabão e insumos usados na produção de biodiesel. A Sabesp também faz parte da parceria e, para incentivar a adesão do público à campanha está entregando, nas casas vizinhas ao shopping, contas de água acompanhadas de um funil de papel reciclável com informações sobre os prejuízos causados pelo descarte de óleo de cozinha no ralo da pia.