Educação ambiental no interior do Amazonas

Um microônibus adaptado para biblioteca idealizado pelo Instituto de Proteção Ambientel do Amazonas (IPAAM) está ajudando a veicular conteúdo de educação ambiental em três comunidades do município de Itacoatiara: Vila de Lindóia, Novo Remanso e Vila de Engenho. O acervo é composto com 600 exemplares entre livros e títulos multimídia. A prioridade do IPAAM é informar as pessoas sobre os perigos da dengue e sobre a geração de lixo.





“O objetivo da Unidade Educativa é apoiar as atividades de educação ambiental do IPAAM, estimular o usuário para leitura voltada às questões ambientais e sensibilizar a comunidade estudantil, comunidade organizada e sociedade civil para os impactos ambientais causados pelo homem e para as atitudes e hábitos que, adotados, reduzem este impacto sobre o meio ambiente”, explica a gerente de educação ambiental do IPAAM, Therezinha Melo.



Há atividades para todas as idades e também conteúdo destinado a professores, alunos, pais e profissionais interessados. O IPAAM já possui uma van transformada em biblioteca móvel. Ela também estará sendo utilizada na caravana em Itacoatiara. O microônibus e a van foram recebidos pelo IPAAM do Manauara Shopping como compensação pelos danos ambientais ocorridos durante a execução das obras do empreendimento e que resultou no Termo de Ajustamento de Conduta (Taca) que estabelecia a doação de dois veículos para o projeto biblioteca móvel do IPAAM.

Os dois veículos ficarão nas comunidades até o dia 2 de abril.