Em Taiwan, quem traz o copo de casa tem desconto

Enquanto aqui no Brasil os vereadores de Belo Horizonte decidiram proibir os copos de vidro nas casas noturnas, encorajando o uso dos copos de plástico, em Taiwan as autoridades preferiram encorajar os restaurantes de fast food e as lojas de conveniência a oferecer descontos a quem traz seu próprio copo. Segundo notícia divulgada no Taipei Times e reproduzida no blog O Tao do Consumo, mais de 4% dos clientes já trazem o copo de casa, em pouco mais de um mês de campanha.

Segundo as autoridades, 271 empresas se juntaram à campanha, num total de 16 mil lojas. Mais de 90% delas oferecem descontos a quem traz o próprio copo; outras vendem uma bebida maior pelo mesmo preço. Os descontos vão de R$ 0,53 por bebida a um cupom que, somado a outros nove, dá direito a uma bebida grátis.

Não é qualquer copo que dá desconto aos consumidores. Somente os considerados seguros, reutilizáveis e recicláveis recebem o selo verde, que credencia o consumidor. Copos que contenham PVC, bisfenol A e ftalatos ou metais pesados estão vetados e não recebem o selo.