Farmville das florestas

Por Gustavo Bonfiglioli

Se você tem Facebook, certamente joga, já jogou ou ouviu falar do Farmville, aplicativo em que você gerencia uma fazenda, administra as colheitas, os lucros e a infra-estrutura. Em tempos de possível reforma do Código Florestal, que pode diminuir áreas de floresta para a expansão de lavouras no Brasil, uma organização criou um game para o Facebook no mínimo emblemático: ele tem uma lógica parecida, mas a fazenda é substituída por uma Área de Preservação Permanente (APP). O aplicativo, chamado “Cenários Futuros – Reescrevendo o Amanhã”, será lançado oficialmente durante a feira Eco Business, que acorre entre os dias 01 e 03 de junho, no Centro de Exposições Imigrantes, mas já pode ser acessado aqui.

No jogo, você é o responsável pela recuperação de uma APP degradada – exatamente o que um proprietário rural deve fazer com áreas de proteção degradadas em sua propriedade, segundo o Código Florestal vigente. Isso é feito através do plantio virtual de vários tipos de árvores nativas do bioma em que a sua área está. Cada árvore vai gerar um produto (fruto, uma muda ou novas sementes), para ser colhido e doado a um amigo do Facebook, replantado ou comercializado pela moeda corrente do jogo, as green coins. Com elas, você compra novas sementes para dar continuidade à recuperação da sua APP. Conforme a floresta se desenvolve, vai atraindo animais e outras formas de vida para a região, tornando-se um ecossistema com biodiversidade novamente equilibrada.

O jogo é desenvolvido pela Cenários Futuros, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – que é uma ONG com qualificação do Ministério da Justiça. “A ‘Cenários Futuros’ pretende unir o potencial dos meios digitais com programas de impacto real nas comunidades e organizações que lutam contra a devastação ambiental e a emissão de poluentes na biosfera”, explica Thiago Kling, presidente da OSCIP. Abaixo, algumas imagens do aplicativo: