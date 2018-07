Fundação Grupo Boticário doa R$ 1,1 milhão para projetos de preservação

A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza acaba de selecionar 20 projetos de conservação da natureza que receberão apoio financeiro a partir de agosto. Serão doados R$ 1,1 milhão para iniciativas em três linhas diferentes. No edital de Apoio a Projetos um total de 17 iniciativas receberão R$ 551.682,36; as duas selecionadas pela Bio&Clima-Lagamar somarão R$ 300 mil; e a escolhida na linha de Apoio a Programas terá R$ 299.948,00. A lista de aprovados está disponível no site

O edital Bio&Clima-Lagamar financia projetos sobre vulnerabilidade e adaptação de espécies e ecossistemas às mudanças climáticas na região do Mosaico de Áreas Protegidas do Lagamar, entre os litorais do Paraná e sul de São Paulo. Nesta região está concentrado o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica e um dos maiores estuários de vida marinha do mundo.

O Edital de Apoio a Projetos de conservação da natureza existe desde 1991 e seleciona projetos em nível nacional que tenham duração máxima de dois anos. O Apoio a Programas, criado em 2010, financia iniciativas de até quatro anos.

Em 20 anos de atuação, a Fundação Grupo Boticário já destinou quase US$ 10,6 milhões para 1.266 projetos de cerca de 400 instituições de todo o Brasil. Entre os resultados contabilizados estão a descoberta de 37 novas espécies de plantas e animais e a proteção de 167 espécies ameaçadas de extinção. Ainda por meio do apoio a projetos, a Fundação Grupo Boticário financiou a criação, proteção ou manejo de 235 unidades de conservação no Brasil.

A Fundação Grupo Boticário lança duas chamadas por ano dos editais de Apoio a Projetos e do Bio&Clima-Lagamar, que têm como datas limites 31 de março e 31 de agosto. Confira lista de aprovados da primeira chamada ou inscreva seu projeto pelo site www.fundacaogrupoboticario.org.br.