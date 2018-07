Gisele pede em seu blog atenção à votação do Código Florestal

A causa ambiental ganhou uma aliada de peso, no dia da votação do Código Florestal brasileiro na Câmara dos Deputados. A top Gisele Bundchen postou esta semana em seu blog (Blog da Gisele – Aqui a Moda é ser Sustentável) um “Chamado à Sociedade”.

No texto, a modelo pede que todos os brasileiros prestem atenção na votação e deixou clara sua posição contrária à a diminuição das Áreas de Preservação Permanente, as APPs.

Leia trecho:

A nova proposta de lei quer diminuir as APP´s (Áreas de Preservação Permanente). Você sabe por que é importante preservar as APPs? Elas têm função ambiental de preservar os recursos hídricos, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a revitalização de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população humana (…) Precisamos exigir que nossos governantes votem com consciência para evitar que as áreas de preservação permanente sejam reduzidas.

No fim da postagem, Gisele deixa seu recado: Busque informação e se posicione! O nosso planeta precisa de nós.