Guerra no twitter sobre votação do Código Florestal

Durante todo o dia, internautas postam mensagens pró e contra a votação do Código Florestal no site de relacionamento Twitter.

Com hashtags como #códigoflorestaljá, os favoráveis à votação cumprimentam o relator do projeto, Aldo Rebelo, pelo trabalho feito. “Parabéns por pegar essa bucha, poucos aguentariam”, disse um internauta.

Já os que se posicionam contra a votação, escrevem com hashtags como #VotePelasFlorestas e preferem que a votação do texto seja adiada. “É importante para o país, vamos fazer com calma”.

