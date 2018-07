Loja verde de verdade

Foi inaugurada nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, a Greenvana Eco Store – especializada em produtos ambiental e socialmente corretos. A loja “física” é só uma parte do projeto Greenvana, que deverá ser a maior loja virtual de produtos ecofriendly do País. O site (www.greenvana.com), que será lançado na próxima quarta-feira, terá cerca de mil produtos, vindos de toda parte do mundo.

Entre as novidades estão uma mochila com placas solares para carregar notebook e celular a qualquer momento, uma garrafa que purifica qualquer tipo de água, mesmo as de esgotos, uma esfera que lava a roupa sem o uso de detergentes e uma linha de papelaria feita à base de fezes de elefante, trazida de uma pequena ONG tailandesa.

“A maioria das pessoas que já tem a intenção ou disposição de consumir produtos sustentáveis não sabe ainda identificar o que realmente é eco nem que tipos ou quais produtos existem. Nós iremos oferecer um guia de compras abrangente e transparente com muita informação e opções para todos os gostos”, conta Alice Lobo, diretora de conteúdo do site. Ela e uma ecóloga são as responsáveis pela triagem dos produtos que entram no rol de opções verdes que a loja oferece.

“Nossa credibilidade está na seriedade com que fazemos a triagem”, diz Alice.

Para o CEO da empresa, Marcos Wettereich, o mercado brasileiro está maduro para uma loja como a Greenvana.

“Se você perguntar para algum brasileiro onde ele pode comprar um presente ambeintalmente correto, ele não vai saber dizer. Mas as pesquisas apontam que o consumidor quer se comportar de maneira mais ‘ecofriendly’. Existe um gap, uma lacuna no mercado. Chegamos para preenchê-la”.