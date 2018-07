Marcha de pequenos agricultores chega à Câmara

Cerca de 500 trabalhadores da agricultura familiar caminharam pelo centro de Brasília em direção ao Congresso Nacional para protestar contra a proposta do Código Florestal, que poderá ser votado hoje na Câmara.

Ao chegar ao Congresso, os líderes do movimento pretendem negociar com a segurança da Câmara acesso à galeria do Plenário para que possam acompanhar as votações previstas hoje.

O ato é organizado pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf), com o apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Informações da Rádio Câmara.

