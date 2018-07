O Ministério do Meio Ambiente divulgou a primeira

que irá beneficiar projetos de economia de baixo carbono com linhas de crédito, não-reembolsáveis, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Poderão concorrer organizações da sociedade civil e governos.

Está prevista a aplicação de R$ 29 milhões em projetos relacionados a desenvolvimento de tecnologias em áreas de populações vulneráveis, combate à desertificação, prevenção e sistemas de alerta a desastres naturais, campanhas de disposição de lixo, gestão pública para adaptação ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima, além de monitoramento de gases de efeito estufa em áreas de floresta e agricultura.

. As informações são do Ministério do Meio Ambiente.