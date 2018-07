Obra de shopping usa tapume verde

O Pátio Batel, shopping em construção em Curitiba, deve abir as portas em setembro de 2012, mas já chama a atenção pelo tapume verde. Com 130 metros de extensão e composto por 2,6 mil mudas, é um dos poucos jardins verticais do Brasil.

Segundo a assessoria do shopping, na parte estrutural do jardim estão módulos resistentes de plástico encaixáveis com um sistema próprio de fertilização e irrigação. O que nos lembrou da casa comestível da Holanda, vocês lembram?

Além de ficar bonita, a cortina verde protege o ambiente do calor e do barulho. O Japão está usando cortinas verdes neste verão para reduzir o uso de ar condicionado.

De acordo com notícia da Gazeta do Povo, jornal do Paraná, o projeto do shopping incluiu a preservação de um bosque de 8 mil metros quadrados. O Pátio Batel terá nove andares, incluindo cinco subterrâneos para as 2.300 vagas de estacionamento.