ONGs unidas contra o Código Florestal

Do lado de fora do Congresso, manifestantes protestam contra a votação do Código Florestal. ONGs como Greenpeace, SOS Florestas e WWF marcam presença e fazem pressão, com seus militantes. A WWF colocou um enorme filtro de plástico e uma placa com os dizeres: “Muda, Aldo. Cuidar das florestas é água boa no campo e nas cidades”.

Na noite de terça-feira (10), estudantes da Universidade de Brasília também se manifestaram contra a votação. Eles gritavam “desliga a motosserra” e, portando motosserras de papelão nas mãos, fizeram performances na Câmara.