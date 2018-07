Planeta estreia na Rádio Estadão/ESPN

Nesta sexta-feira (01) a equipe do Planeta estreou no programa Direto da Redação, da nova rádio Estadão-ESPN, no dial 92,9 (FM). A partir de agora, todas as sextas-feiras às 14h30 o Planeta terá 12 minutos para fazer um apanhado dos assuntos ambientais mais importantes da semana. Na estreia, Afra Balazina, Andrea Vialli e Karina Ninni comentaram temas como o Fórumo Mundial de Sustentabilidade, em Manaus, as preparações para a reunião do Clima em Bangoc, e o processo que o Ministério Público Federal no Pará moveu contra o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e o Incra.

Clique aqui e ouça a íntegra da primeira participação do Planeta no Direto da Redação.