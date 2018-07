Prédio novo do ‘New York Times’ reduziu consumo de energia em 70%

Foto: Jleon / wikimedia

Com 52 andares e 32 elevadores, o novo prédio do ‘New York Times’, inagurado em 2007, é promovido como edifício verde. Mais de 95% do aço em sua estrutura é reciclado, e a redução no gasto de energia elétrica foi de 72%. Esta informação é da assessoria da 2ª Greenbuilding Brasil – Conferência Internacional & Expo, que será realizada em São Paulo nos dias 29 a 31 de agosto.

O arquiteto responsável pela reforma, Glenn Hughes, será um dos palestrantes. As inscrições estão abertas, e, entre o dia 24 de julho e até a data do evento, custam R$ 1.280 para o público em geral.