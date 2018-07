Prêmio da água

Por Gustavo Bonfiglioli, especial para o Planeta

Iniciativas para promover o uso sustentável da água foram premiadas nesta semana pela Agência Nacional das Águas (ANA), em Brasília. Dentre os 21 finalistas, de um total de 286 inscrições, o prêmio “Água: o Desafio do Desenvolvimento Sustentável” selecionou um trabalho vencedor para cada uma das sete categorias: Empresa, Ensino, Governo, ONG, Imprensa, Organismos de Bacia e Pesquisa e Inovação Tecnológica.Os ganhadores receberam o Troféu Prêmio ANA, obra do mestre vidreiro italiano Mario Seguso.

Três instituições do estado de São Paulo levaram o prêmio. Na categoria Organismos de Bacia o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, de Araçatuba, ganhou com um projeto de educação para o meio ambiente baseado em uma peça musical, chamada “As Aventuras do Rio Tietê”. A peça personifica o Tietê em um menino, cuja trajetória de vida metaforiza os problemas do rio.

Para o prêmio da categoria Pesquisa e Inovação Tecnológica, o ganhador foi o Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões Aplicadas à Engenharia, de São Paulo (SP), pelo desenvolvimento do AcquaNet, software que controla a gestão e uso sustentável dos recursos hídricos do estado, utilizado em larga escala por companhias de abastecimento de águas públicas e privadas, órgãos gestores de recursos hídricos e companhias de geração de energia. O vencedor da Imprensa foi a TV Globo, por uma série de reportagens sobre as bacias dos rios Pinheiros e Tietê. Outros quatro estados venceram nas demais categorias: Mato Grosso do Sul (ONG), Minas Gerais (Governo), Paraná (Empresa) e Rio Grande do Sul (Ensino). Está é a terceira edição do prêmio, que teve recorde de inscrições.

Segundo a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, o Prêmio ANA “É uma demonstração efetiva de que temos como inserir o meio ambiente como um condicionante do desenvolvimento econômico e não como restrição”. A ministra também enfatizou o papel de liderança que o Brasil tem desempenhado no setor de meio ambiente.