Radar Científico

0-5-30: A fórmula para fortalecer o sistema imunológico

Um estudo publicado recentemente pela Universidade de Harvard sobre alimentos que ajudam a saúde e o funcionamento do sistema imunológico estimulou a equipe do jornal italiano Corriere della Sera a questionar especialistas sobre quais são verdadeiramente os fatores que melhoram as defesas do nosso organismo. A resposta obtida foi uma fórmula numérica: 0-5-30. Zero