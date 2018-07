A página inicial do Google comemora hoje o 200º aniversário de Robert Bunsen com uma decoração inspirada no universo dos laboratórios científicos. Bunsen, que aperfeiçoou o queimador conhecido hoje como bico de Bunsen, descobriu o césio e o rubídio (saiba mais sobre os elementos na tabela periódica). Bunsen também descobriu o melhor antídoto conhecido até hoje para arsênico. Para realizar a descoberta, o cientista quase morreu por um envenenamento que lhe custou a vista de um olho.