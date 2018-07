2011 GP59, o queridinho dos astrônomos amadores

O asteroide 2011 GP59 foi descoberto no dia 9 de abril no Observatório Astronômico de Mallorca, na Espanha, e desde então dezenas de vídeos desse objeto astronômico já foram produzidos e disponibilizados na internet.

O asteroide, que se tornou o mais novo “queridinho” dos astrônomos amadores, tem aproximadamente 50 metros de comprimento e um período de rotação ao redor do Sol de aproximadamente sete minutos e meio, o que faz com que seu brilho mude a cada quatro minutos.

Neste vídeo, um dos primeiros vídeos amadores feitos do asteroide, o astrônomo amador Nick James compilou 137 imagens individuais capturadas com um telescópio Schmidt-Cassegrain (e que precisaram de 30 segundos de exposição cada). Nesse dia, o asteroide estava a aproximadamente 3 milhões de quilômetros da Terra. O asteroide realizou sua trajetória mais próxima mais próxima do planeta no dia 15, quando passou a 533 mil quilômetros da Terra, distância similar àquela da órbita da Lua.