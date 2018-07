h = i x s

Segundo a teoria da “normalização da informação”, essa é a fórmula do humor. De acordo com seu autor, Alastair Clarke, o humor é a solução do cérebro para o problema de querer absorver cada vez mais informação contra a necessidade de proteção perante os danos que o excesso de conhecimento pode gerar.

Sendo “h” o humor, “i” a informação errada e “s” o grau a que o indivíduo está suscetível a levá-la a sério; a equação pretende mostrar que as risadas nos recompensam por evitar informações erradas, encorajando a seleção criteriosa do conhecimento.

“Eu não estou dizendo que devemos fazer uma equação algébrica antes de achar alguma coisa engraçada, mas essa é uma descrição esquemática que reflete as reações instantâneas do cérebro a informações erradas potencialmente perigosas”, disse o autor em nota de divulgação.

E ai, está rindo dessa informação?

A teoria pode ser lida na íntegra