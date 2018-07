Atenção, gourmets: ostras em perigo

Seja em sua apresentação tradicional com limão e sal ou receitas mais sofisticadas, como as dos colegas do Paladar, as ostras fazem sucesso entre os fãs de frutos do mar. Mas os populares moluscos podem estar com os dias contados.

Segundo uma pesquisa publicada na revista BioScience que comparou as condições dos recifes e ecorregiões em todo o mundo, mais de 85% dos hábitats desses moluscos desapareceram. Como consequência, regiões onde eles eram abundantes (como no mar Frísio) já são considerados “funcionalmente extintos”.

A pesca dessa espécie, extremamente lucrativa, levou à exploração excessiva, um dos fatores que colocaram as ostras em risco. Além disso, as populações também sofrem com a introdução de espécies e doenças.

É importante lembrar que as ostras fornecem serviços importantes em seus ecossistemas, como filtrar a água retirando impurezas.