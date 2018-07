Bom dia, astronautas

Desde o Projeto Apollo, o uso de músicas para acordar os astronautas em missões espaciais é uma tradição. Inicialmente escolhidas por parentes e colegas que permaneceram em Terra, a seleção para a última missão do Discovery foi aberta para voto popular. As vencedoras “Blue Sky”, da banda Big Head Todd and the Monsters, e a música tema de Star Trek, por Alexander Courage.

Ao longo das missões tripuladas da Nasa, já foram usadas músicas como “We’ve Only Just Begun“, dos Carpenters, “Bohemian Rhapsody“, do Queen e “Shiny Happy People“, do R.E.M. Além de todas essas diversas missões já acordaram em seu último dia no espaço ao som de “Going Back to Houston”, de Dean Martin.

Você pode conferir o Top 40 das músicas mais votadas para a missão do Discovery aqui. A agência espacial americana recebeu cerca de 2,5 milhões de votos, sendo 722.659 para “Blue Sky” e 671.133 para o tema de Star Trek.