Estudantes mandam câmera de US$2.200 para o espaço

Dois cientistas amadores decidiram mandar uma câmera de US$2.200 para o espaço em um balão meteorológico e conseguiram tirar algumas boas fotos da Terra. A Nikon D300s, equipada com lentes Tokina 11-16mm f/2.8, foi lançada na “nave” Cygnus – um “cooler” de cerveja equipado com balão de Hélio, paraquedas e GPS – pelos estudantes Erich Leeth e Terry Presley, que ainda não sabem precisar a que altura chegou o equipamento. Mais fotos e informações no Flickr do projeto

[vimeo id=30594366]