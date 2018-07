Fale com o Endeavour

Como todos sabem o ônibus espacial Endeavour partirá em sua última viagem nesta sexta, dia 29 de abril. Este não é um acontecimento qualquer. Além da derradeira missão da nave, este também é o penúltimo lançamento de um ônibus espacial pela Nasa, que encerrará o programa espacial tripulado a partir do meio do ano, após a viagem da Atlantis rumo à Estação Espacial Internacional (ISS).

Pois bem, para não deixar passar a viagem em branco para os que ficam aqui na Terra, e seguindo a linha de tentar aproximar o assunto “exploração espacial” do nosso cotidiano, será aberto um canal de comunicação entre os internautas e o comandante do Endeavour na próxima segunda-feira, dia 2 de maio.

Neste dia, o jornalista especializado em assuntos de Ciência do programa PBS NewsHour,

Miles O’Brien, vai ler algumas perguntas enviadas pela internet ao comandante Mark Kelly e sua equipe.

O envio das perguntas poderá ser por vídeo (com tempo máximo de 20 segundos), por escrito via Youtube ou pelo Twitter, usando a hastag #utalk2nasa. A equipe do PBS NewsHour irá selecionar as perguntas mais votadas para fazer ao comandante da nave. As respostas poderão ser conferidas ao vivo, às 13h15 de segunda-feira, na página do Youtube do PBS NewsHour. (Claro que o horário só vale se o lançamento e a viagem transcorrerem como programado pela Nasa). As perguntas deverão ser enviadas até às 23 horas do sábado.

Neste LINK você pode conferir algumas dicas de como enviar sua pergunta e sugestões que ajudarão a ter sua dúvida selecionada (saber o que já foi dito sobre a missão é essencial para não ter sua pergunta deixada de lado).

Abaixo, um vídeo do jornalista Miles O’Brien explicando como participar (em inglês).