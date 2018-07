Foi para a Lua? Não esqueça de passar pela Alfândega

Se você ainda não conhece o site How to be a Retronaut, você não sabe o que está perdendo. A página agrega imagens do passado, todo o tipo de pequenas pérolas como esse formulário de alfândega para os astronautas da missão Apollo 11 que retornaram da Lua. Os tripulantes declararam “amostras de pedras e poeira da Lua”. “Algo a bordo pode provocar doenças?”, pergunta o formulário. “A determinar.”

O site tambémtraz imagens interessantes como Einstein brincando com uma marionete de Einstein, hospitais antigos e ect.



Dica da Gabi