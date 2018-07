Google e Nasa comemoram voo de Gagarin

Quem visitar a página inicial do Google hoje vai ver que o site de buscas também entrou na onda de comemorações do primeiro voo tripulado ao espaço. O site apresenta uma de suas versões comemorativas em estilo russo que de tempos em tempos “lança” um pequeno foguete em lembrança a Vostok-1

A Nasa também comemora hoje o aniversário de Gagarin com um vídeo de arquivo da agência espacial, mostrando os momentos anteriores ao lançamento histórico, uma galeria de fotos do cosmonauta e um site celebrando a “noite de Yuri”, onde podemos encontrar eventos comemorativos por todo o mundo (assim como no Yuri Gagarin 50)

Para saber mais sobre Gagarin e sua missão espacial:

Primeiro voo tripulado para o espaço completa 50 anos hoje

Saiba mais sobre Yuri Gagarin