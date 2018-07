Google no mundo dos gráficos

Atenção, amantes da matemática!

O Google mostra versatilidade mais vez e agora funciona como uma calculadora gráfica. Sim, é verdade! Basta colocar uma fórmula matemática no campo de busca, na versão em inglês do site, e apertar o enter. Em segundos, um belo gráfico interativo surge na tela para você se divertir.

Resolvemos testar uma fórmula unindo as três funções mais queridas da trigonometria: seno, cosseno e tangente. Jogamos no Google cos(x), sin(x), tan(x) e o buscador nos mostrou a imagem aqui abaixo. Curtiu? Faça o teste você também.