Ideias valiosas que mudam o mundo

Fundação Gates – GCE

A Fundação Bill & Melinda Gates abriu inscrições para o programa Grand Challenges Explorations (GCE) que oferece US$ 100 mil para pesquisadores com ideias de projetos que possam melhorar a qualidade de vida nos países em desenvolvimento.

As linhas de pesquisa selecionadas para esta edição do programa são:

– A Erradicação da Pólio

– Nova Geração de Tecnologias de Saneamento

– Novas Abordagens para curar a infecção pelo HIV

– Soluções de baixo custo para uso do telefone celular para as condições de saúde global

– Novas tecnologias para melhorar a saúde das mães e recém-nascidos

Lançado em 2008, o GCE já foi concedido para cerca de 500 pesquisadores de mais de 40 países. Os projetos aprovados poderão receber um financiamento de até US$ 1 milhão. Para enviar a proposta, o pesquisador deve preencher o formulário na página www.grandchallenges.org.

Um brasileiro chegou a ser contemplado com o valor de US$ 100 mil na última seleção. O pesquisador Antonio Ferreira Ávila, da UFMG, apresentou o projeto “Lego like Sanitation System: Pit Latrines Made of Biocompiosites”, que propõe desenvolver tijolos feitos de composto orgânico para substituir os tijolos de cimento na construção de fossas. A equipe de Antonio Ávila testará a eficácia e o grau de biodecomposição para definir a sustentabilidade da construção dessas fossas que irão se decompor uma vez que estiverem cheias. Isso permitirá um possível reaproveitamento da terra para fins de agricultura ou uso comunitário.

As inscrições para GCE vão até 19 de maio.

Prêmio Jovem Cientista

Uma iniciativa nacional também está com inscrições abertas para os pesquisadores que têm boas ideias sobre o tema “Cidades Sustentáveis”. Os interessados em participar do Prêmio Jovem Cientista poderão se inscrever nas categorias: Graduado, Estudante do Ensino Superior, Estudante do Ensino Médio e Mérito Institucional. Haverá também uma Menção Honrosa para um pesquisador com título de doutor que tenha se destacado por sua trajetória na área relacionada ao tema do prêmio.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de agosto pelo correio ou pelo site www.jovemcientista.cnpq.br (instruções no site do prêmio).

As categorias têm premiações difetentes. Na categoria Graduado os vencedores receberão R$30 mil (1º lugar), R$20 mil (2º lugar) e R$15 mil (3º lugar). Os Estudantes do Ensino Superior receberão R$15 mil (1º lugar), R$12 mil (2º lugar) e R$10 mil (3º lugar). Estudantes do Ensino Médio classificados em 1º, 2º e 3º lugares recebem um Laptop cada um. No Mérito Institucional serão pagos R$35 mil para cada uma das duas instituições – uma de Ensino Médio e uma de Ensino Superior – que tiverem o maior número de trabalhos com mérito científico inscritos. O pesquisador que for indicado para a Menção Honrosa ganhará R$20 mil. Além dos prêmios em dinheiro, os vencedores receberão bolsas de estudo do CNPq.