Joquempô robótico

Competições entre o homem e computadores não são novidade, desde a famosa partida de xadrez entre Garry Kasparov e um computador da IBM em 1997 até os episódios de ‘Jeopardy’ do mês passado. No entanto o New York Times decidiu trazer a competição para a internet. O site do jornal agora disponibiliza um jogo de joquempô ou pedra-papel-tesoura, que você pode acessar aqui.

Segundo o site, “computadores imitam o raciocínio humano construindo regras simples e médias estatísticas.” No jogo, você pode escolher entre o modo “novato”, no qual o computador aprende a jogar do zero; e o modo “veterano”, em que o computador usa 200 mil jogos de experiência contra você.

Boa sorte!