Kesha, estamos sozinhos no universo?

A astrobiologia, ciência responsável por tentar encontrar respostas para uma das perguntas mais inquietantes que existem, ganhou uma mãozinha para explicar seus mais recentes avanços… da Kesha. A improvável ajudante empresta a música ‘We R Who We R’, que serve de paródia para ‘Astrobiology’ no vídeo. Em meio a projeções de galáxias e estrelas, uma Kesha improvisada canta sobre bactérias que comem arsênico, água em Marte, vulcões de gelo na lua de Saturno, metanógenos em Titã.

Veja abaixo também a letra (se quiser cantar junto) e a tradução





Astrobiology

If you’re new to this then get ready

While you’re living here all snug on Earth

There may be life on the universe

Astrobiologia

Se você é novo no assunto, então se prepare

Enquanto estamos vivendo confortavelmente na Terra

Pode haver vida no universo

And this might sound insane

Just give me a minute to explain

I’m not talking about martian men in suits

I’m just talking about prokaryotes-otes-otes

E isso pode soar maluco

Mas me dê um minuto para explicar

Não estou falando de marcianos de terno

Só estou falando de procariontes

Is there life beyond the Earth?

Thriving in the universe?

We are cranking up the search

So let’s go o o o

Há vida além da Terra?

Prosperando no universo?

Nós estamos trabalhando nisso

Vamos lá

Let’s go!

We’re seaching for ET ttttt

But is really hard to see

see see see see see

We could use spectroscopy

py py py py py

To make discoveries

Astrobiology

Estamos procurando vida extraterrestre

Mas é muito difícil de ver

Nós poderíamos usar espectroscopia

Para fazer descobertas

Astrobiologia

Saturn’s moon Titan

tan tan tan tan tan

Could have methanogens

gens gens gens gens gens

They’re micro aliens

ens ens ens ens ens

We’ll have to go and see

Astrobiology

A lua de Saturno, Titã

Pode ter metanógenos

Eles são microaliens

Nós vamos ter que ir e ver

Astrobiologia

We found arsenic

Inside microbes – but it make us sick

Our DNA’s backed by phosphorus

Answers make science more mysterious

Nós encontramos arsênico

Dentro de micróbios – mas ele nos deixa doentes

Nosso DNA é baseado em fósforo

As respostas tornam a ciência cada vez mais misteriosa

Liquid H2O

Find it out in space and the chances to grow

Well we could find life searching the stars

Probably won’t find little green dudes on Mars

H2O líquida

Encontre-a no espaço e há chances para crescer

Nós poderíamos encontrar vida procurando nas estrelas

Mas provavelmente não encontraremos pequenos homenzinhos verdes em Marte

We found life right here on Earth

That could change the way we search

What would these answers be worth

Only one way to know – let’s go

Nós encontramos vida aqui mesmo na Terra

Que pode mudar a maneira como procuramos

O que essas respostas podem valer

Só há uma maneira de saber – vamos lá

Europa’s really neat

neat neat neat neat neat

Could have water underneath

neath neath neath neath neath

A massive cracked ice sheet

sheet sheet sheet sheet sheet

We’ll have to go and see

Astrobiology

Europa (lua de Júpiter) é muito legal

Pode ter água subterrânea

Uma enorme cobertura de gelo rompida

Nós teremos que ir e ver

Astrobiologia

Enceladus is cold

cold cold cold cold cold

With something neat to note

note note note note note

Ice-spewing vocanoes oes

o o o oes

More questions i foresee

Astrobiology

Enceladus (lua de Saturno) é fria

Mas tem um detalhe legal

Vulcões que cospem gelo

Mais perguntas vão aparecer

Astrobiologia

Chances are looking up

up up up up up up

As chances estão aumentando

Life’s real hard to define

fine fine fine fine fine

Cause of evidence we find

find find find find find

It’s changing all the time

time time time time time

Because of new discoveries

Astrobiology

A vida é muito difícil de definir

Por causa das evidências que encontramos

Muda toda hora

Devido às novas descobertas

Astrobiologia