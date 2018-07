Love is in… space

Como manda a tradição norte-americana e de parte da Europa, o romance está no ar – e no espaço – com a proximidade do dia dos namorados, celebrado no dia 14 de fevereiro. A Nasa divulgou nesta quinta-feira, 10, a imagem um par de galáxias em que uma delas lembra muito um anel de noivado.

A fotografia é composta por dados obtidos pelo Observatório Espacial Chandra (em rosa) e pelo Telescópio Hubble (em vermelho, verde e azul). Ela mostra Arp 147, segundo explica a nota de divulgação, que “contém vestígios de uma galáxia em espiral (à direita) que colidiu com uma galáxia elíptica à esquerda. Essa colisão provocou uma onda crescente de formação de estrelas que aparece como o anel azul, que contém enormes quantidades de novas estrelas. Essas estrelas passam rapidamente por sua evolução em poucos milhões de anos e explodem em supernovas, deixando para trás nêutrons e buracos negros.”

Parece que esse noivado vai terminar mal…