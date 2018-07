Está confirmado! São 102 cidades brasileiras, e mais de 448 monumentos, que vão apagar as luzes neste sábado, entre 20h30 e 21h30, durante a 5ª edição da Hora do Planeta.

Se você também vai participar da iniciativa simbólica contra as mudanças climáticas e o aquecimento global, tire fotos antes e durante o apagão no seu bairro e compartilhe com a gente.

Envie as imagens para o email: infograficos@estadao.com.br