Música para acordar astronautas

Como na última missão do Discovery, a Nasa abriu nesta terça-feira, 29, para voto popular a escolha das músicas que irão acordar os astronautas durante a última viagem do Endeavour, que parte no dia 19 de abril. A canção matinal dos seis astronautas poderá ser escolhida entre as dez composições originais finalistas (escolhidas entre 1.350 músicas de 63 países), que podem ser ouvidas no site. O público também pode conferir detalhes do que inspirou os compositores de cada uma das músicas.

Desde o Projeto Apollo, o uso de músicas para acordar os astronautas em missões espaciais é uma tradição. Inicialmente escolhidas por parentes e colegas que permaneceram em Terra, a seleção para a última missão do Discovery foi a primeira aberta para voto popular.

Ao longo das missões tripuladas da Nasa, já foram usadas músicas como “We’ve Only Just Begun“, dos Carpenters, “Bohemian Rhapsody“, do Queen e “Shiny Happy People“, do R.E.M. Além de todas essas diversas missões já acordaram em seu último dia no espaço ao som de “Going Back to Houston”, de Dean Martin.