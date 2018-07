Nasa usa 'crop circles' para homenagear voos espaciais

Você deve se lembrar que já falamos algumas vezes aqui no blog do aniversário de 50 anos da ida do homem ao espaço neste ano. Para continuar as comemorações do aniversário, a Nasa realiza um projeto bastante diferente: o Space Farm 7, que se inspira nos ‘crop circles’ (conjuntos de figuras geométricas que aparecem em plantações e que muitos atribuem a pousos alienígenas) para homenagear os voos espaciais. Os internautas também podem escolher sua imagem favorita e votar no site do projeto.

