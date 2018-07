O lado geek do espaço

Que o pessoal lá da Nasa tem um lado geek nós já tínhamos percebido, mas na imagem do dia de ontem eles realmente aqueceram os corações dos geeks ao redor do mundo apresentando uma nebulosa verde – a RCW 120 – que, segundo os cientistas, lembra o anel do Lanterna Verde.

E eles não pararam por ai, construindo toda a explicação sobre a nebulosa traçando um paralelo com os quadrinhos. Segundo a nota, o Telescópio Spitzer já encontrou inúmeras “bolhas” como essa, “assim como os Guardiães de Oa selecionaram muitos seres para servirem como Lanternas Verdes e patrulharem diferentes setores do espaço.”

Eles também explicaram que nas HQs, “os guardiães do Planeta Oa forjaram o anel do Lanterna Verde, mas os astrônomos acreditam que anéis como esse são esculpidos pela poderosa luz das estrelas gigantes O, o maior tipo de estrela conhecida até o momento.”

A nebulosa RCW 120 está localizada na constelação de Escorpião e só pode ser vista brilhando em infravermelho (comprimento de onda que não é captado pelo olho humano) através dos sensores do Telescópio Spitzer.

Anéis como esse são tão comuns que os astrônomos estão pedindo ajuda para o público no trabalho de encontrá-los e catalogá-los entre os dados do Spitzer. Se interessou? Vai lá no The Milky Way Project!