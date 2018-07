A Nasa divulgou nesta segunda-feira, 29, uma foto do nascer do Sol tirada no sábado pelo astronauta Ron Garan na Estação Espacial Internacional (ISS). A imagem – divulgada no dia do anúncio da prorrogação das missões da ISS – mostra o sol nascendo quando a estação sobrevoava o treco entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires. Os astronautas veem o sol nascer 16 vezes por dia na ISS.