Observando o eclipse pela internet

Hoje grande parte do mundo observará o eclipse da Lua. Mas para quem estiver em países sem visibilidade do fenômeno e para as regiões que tiverem a infelicidade de anoitecer com céu nublado, o Google oferece boas alternativas. O eclipse poderá ser visto através do canal do YouTube da empresa em transmissão ao vivo e da interface online da Telescópio Slooh (também disponível para download para Android).

