Progress 42 retorna à Terra

Nesta quarta-feira, 2, mais um cargueiro Progress M-13M se acoplou com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS). A nave realiza o abastecimento da estação e é lançada pelos russos após uma série de problemas com seus cargueiros e naves Soyuz. Ainda nesta sexta-feira, 4, um vídeo da entrada na atmosfera terrestre do cargueiro Progress 42, anterior ao M-13M, foi divulgada na internet. O Progress 42 chegou à ISS em abril desse ano e iniciou sua volta à Terra no dia 29 de outubro.