Próteses mumificadas

Próteses mecânicas, de liga de titânio, cada vez mais complexas e eficientes. Mas você já parou para pensar como foram as primeiras próteses? Dois dedos dos pés artificiais encontrados em múmias revelam as próteses funcionais mais antigas já localizadas. A descoberta foi relatada na última edição da revista The Lancet.

Os cientistas, que testaram réplicas dos “dedões” em voluntários para comprovar sua eficiência, afirmaram que os dedos de madeira não tinham um papel apenas estético, como ajudavam seus donos egípcios a andar melhor.

A prótese mais antiga conhecida até então, uma perna romana, é centenas de anos mais nova que esses dedos, que datam de 600 a.C.