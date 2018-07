Quanta matéria escura vai na receita de uma galáxia?

O Observatório Espacial Herschel – uma missão da Agência Espacial Europeia (ESA) com contribuições da Nasa – revelou quanta matéria escura é necessária para a formação de uma nova galáxia cheia de estrelas. A pesquisa foi publicada na revista Nature.

“Se você começar com pouca matéria escura, então uma galáxia em desenvolvimento pode se enfraquecer”, disse o astrônomo Asantha Cooray da Universidade da Califórnia em nota de divulgação do estudo. “Se você tiver matéria escura demais, então o gás não se resfria o suficiente para formar apenas uma grande galáxia e você acaba com várias galáxias pequenas. Mas se você tiver exatamente a quantidade certa de matéria escura, então uma galáxia cheia de estrelas em formação vai aparecer.”

O estudo então mediu que a quantidade certa de matéria escura é o equivalente à massa de 300 bilhões de sóis. A descoberta é um passo importante para a compreensão de como a matéria escura, uma substância invisível que permeia o nosso universo, contribuiu para o nascimento de enormes galáxias no início da formação do universo.

Anotou a receita?