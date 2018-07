Quer conhecer 1.236 candidatos a planeta?

Clique na imagem para ver o vídeo

Recentemente um “censo cósmico” divulgou que o satélite Kepler da Nasa havia encontrado mais de mil novos possíveis planetas. O artista Jer Thorp decidiu fazer um vídeo que oferece uma melhor visualização dos 1.236 candidatos a exoplaneta similar à Terra.

Segundo Thorp, o vídeo ilustra como “a maioria desses planetas orbitaria suas estrelas a uma distância menor do que a Terra. Isso provavelmente ocorre devido ao tempo relativamente pequeno de observação – é altamente provável que muitos mais planetas sejam encontrados com a continuação do estudo.”