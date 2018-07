Recapitulando o eclipse

Perdeu o eclipse? Veja fotos do fenômeno em todo o mundo:

[galeria id=749]

O estadão.com.br convidou seus seguidores no Twitter a enviar fotos do eclipse. O resultado está na galeria abaixo:

[galeria id=746]

Entre todos os registros do eclipse, o que causou mais impacto na rede foi o Doodle do Google que transmitiu ao vivo o fenômeno no site de buscas. Além disso, a empresa também transmitiu o eclipse em seu canal oficial no YouTube e em um aplicativo para Android. Veja como foi: