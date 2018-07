Sons da Nasa em seu celular

Se você é geek vai vibrar com essa notícia: a Nasa disponibiliza a partir desta quinta-feira, 22, em seu site sons históricos da agência espacial para uso como toques de celular. A fala de Armstrong ao pisar na Lua (“um pequeno passo para o homem, um passo gigante para a humanidade”), o comentário de John “Jack” Swigert da Apollo 13 (“Houston, we have a problem”) entre outros sons “famosos” estão disponíveis para download em MP3 e M4R (para iPhone). A biblioteca de sons será atualizada ao longo do tempo.