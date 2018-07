Tiranossauro Rex mais para hiena do que leão

Paleontólogos defendem que T-Rex era carniceiro, e não predador

A discussão continua. Predadores ou carniceiros? Por muito tempo, o Tiranossauro Rex foi retratado como um predador imbatível, que perseguia implacavelmente outros dinossauros, reivindicando o seu papel no topo da cadeia alimentar. Em 26 de janeiro deste ano, o estadão.com.br divulgou o resultado de uma pesquisa publicada na revista Proceedings of the Royal Society B. que mostrava o T-Rex como um caçador voraz, e não um carniceiro como as hienas.

Um novo recenseamento de todos os esqueletos de dinossauros descobertos numa grande área do leste de Montana, nos EUA, porém, mostra que os tiranossauros eram muito numerosos para ter se alimentado apenas de presas mortas por eles mesmos.

Em vez disso, argumentam os paleontólogos John “Jack” Horner, do Museum of the Rockies, e B. Mark Goodwin, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, o T. Rex era provavelmente um predador oportunista, como a hiena na África de hoje, subsistindo da carne ‘fresca’, explorando uma variedade de outros animais, e não apenas grandes herbívoros. O estudo foi publicado na PLoS ONE, em fevereiro.